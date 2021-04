Canelo Álvarez: 'La mentalidad que tiene el peleador mexicano es nunca rajarse'

Saúl 'Canelo' Álvarez continúa su preparación de cara a la pelea que tendrá ante Billy Joe Saunders y mencionó que una de las cualidades de los boxeadores mexicanos es no rendirse ante ningún reto.

"La mentalidad que tiene el peleador mexicano es de nunca rajarse, siempre dar lo mejor de él hasta el final. Eso es algo que hace mucho la diferencia", comentó el pugilista mexicano para ESPN.

Canelo también hizo hincapié en que le estilo del boxeador mexicano no se basa solo en recibir golpes y levantarse con tal de poder golpear al oponente en turno.

"Para mí no es el estilo mexicano el ir y recibir golpes, dar y que te tumben y levantarte; yo creo que eso no es. Hay muchos estilos en el boxeo mexicano y ha habido durante toda la historia del boxeo. Ahí está Gilberto Román, se movía muy bien, muchos peleadores que tienen diferente estilo. Creo que el boxeo mexicano también sabe moverse, pegar y que no te peguen", opinó Álvarez.