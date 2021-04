Dana White: 'El boxeo está quebrado; México lo mantiene vivo'

Dana White, presidente de la UFC y referente en el mundo de las artes marciales mixtas, fue crítico respecto al boxeo, deporte al que considera en un punto complicado de cara al futuro, siendo la afición mexicana quien lo mantiene en lo alto.

"He visto el boxeo de diferentes maneras y está tan quebrado... Tiene que ser arreglado", indicó White en entrevista con Los Ángeles Times.

"Realmente lo único que está sólido es la afición latina. México y los mexicanos mantienen esa cosa viva. Si no fuera por lo mexicanos no sé, honestamente no sé que sería del deporte".

Sobre el púgil mexicano, Saúl 'Canelo' Álvarez, el dirigente no tuvo más que elogios.

"Cada vez que (Canelo) sale, se ve mejor y mejor. Y sí, si no es el mejor en el deporte, es uno de los mejores. Es un 'chico malo'. Hablamos de un tipo que continúa mejorando, y se ve tan bien y elude tantos golpes...", añadió el dirigente de la UFC.