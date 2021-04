Canelo sobre Billy Joe Saunders : 'Será una pelea complicada, pero voy a ganar'

Ya se estrenó la Conferencia de Prensa Virtual de mi próxima pelea #CaneloSaunders. Para verla da click aquí https://t.co/reMVhp4leL

The E-Press Conference for my next fight #CaneloSaunders has been released. To watch click on this link https://t.co/reMVhp4leL pic.twitter.com/6aOYc8ImSz

— Canelo Alvarez (@Canelo) April 21, 2021