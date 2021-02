Canelo Álvarez: 'Le ganaría en una pelea a Julio César Chávez'

Saúl 'Canelo' Álvarez se medirá a Avni Yildrim en defensa de su título Supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

El pugilista tapatío, que busca en un futuro cercano convertirse en campeón unificado en Peso Supermediano, aseguró que si tuviera una pelea ante la leyenda, Julio César Chávez, ganaría.

"Pues yo, siempre me veo como ganador", reveló el Canelo en entrevista para ESPN.

Sin embargo, ya en 2017, el César del Boxeo respondió también al mismo cuestionamiento para la misma cadena.

"Con todo respeto para el Canelo, no tendría ninguna estrategia, porque yo sabía de mis cualidades. No sé que hubiera pasado en un pelea, pero definitivamente creo que no era rival para mí", dijo en su mometo Chávez González.

