Canelo Álvarez: 'Respeto el reto que tengo enfrente'

El mejor libra por libra del planeta, Saúl 'Canelo' Álvarez sabe que en el ring no hay rival pequeño, por lo que mostró su respeto al turco Avni Yildirim.

Álvarez (54-1-2, 36 KO's) hará este sábado la primera defensa de sus títulos Supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) ante Yildirim (21-2, 12 KO's), retador obligatorio por el título del organismo verde y oro.

"Respeto mucho a todos los peleadores, respeto el reto que tengo enfrente. Sé lo que trae Yildirim, es un peleador fuerte con muchas ganas de ganar y yo vengo con la misma mentalidad de siempre: a ganar, a hacer mi trabajo y a seguir haciendo historia", declaró el púgil tapatío en conferencia de prensa desde Miami.



Con esta batalla, Canelo comenzará el camino rumbo a su objetivo de este 2021 de hacer historia y convertirse en el primer mexicano Campeón mundial unificado en las 168 libras.

De salir con los brazos en alto, retomará las negociaciones para enfrentar en mayo al británico invicto Billy Joe Saunders (30-0, 14 KO’s), poseedor de la corona de la Organización Mundial de Boxeo (OMB). Y se espera que con los tres fajines en su poder se mida en septiembre ante el invicto estadounidense Caleb Plant (21-0, 12 KO's), campeón Supermediano de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) para concretar su sueño.

"Me encanta estar activo, me encanta lo que hago, me encanta estar en el gimnasio y pelear para mí es mi vida y espero que todo salga bien. Obviamente iremos pelea tras pelea pero espero y se puedan concretar esas cuatro peleas (de unificación)", aseguró.

Canelo y 'Mr Robot' se enfrentarán en el Hard Rock Stadium de Miami, que tendrá un aforo máximo de 15 mil aficionados como parte de los protocolos sanitarios por el Covid-19.

