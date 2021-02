Canelo Álvarez, previo a pelea ante Avni Yildirim: 'Estamos listos para ganar’

El mejor libra por libra del planeta, Saúl 'Canelo' Álvarez se declaró listo para hacer la primera defensa de sus títulos Supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) ante el turco Avni Yildirim.

"Soy un peleador contragolpeador nato, entre más vienen hacia enfrente pues mejor puedo conectar, entonces es peligroso para él en ese terreno (buscar el nocaut), pero él va a tratar de hacer su pelea y a tratar de ganarme como sea, pero nosotros estamos listos para ganar", declaró Álvarez en entrevista con Box Azteca, en la llegada oficial para la pelea del sábado que se celebrará en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Florida.

Ante Yildirim (21-2, 12 KO´s), retador obligatorio por el cetro del CMB, 'Canelo' (54-1-2, 36 KO´s) comenzará el camino en busca de hacer historia y convertirse en el primer mexicano campeón mundial unificado en las 168 libras.

"(Yildirim) Ya tiene (la oportunidad) y la va a aprovechar el sábado, estoy consciente de eso pero en el boxeo un golpe puede cambiar todo, es un deporte de contacto y hay que estar atentos porque uno nunca sabe. Tiene esa oportunidad de tratar de ganarme pero no lo voy a dejar hacerlo, como siempre lo hago, voy a anularle todas las armas que tiene y salir a ganar", declaró Álvarez.

"El boxeo es un deporte muy peligroso que con un golpe te puede cambiar todo. Nunca me confío, no puedo tener una mala noche, me preparo al cien por ciento para todos mis rivales", enfatizó.

De salir con los brazos en alto, el púgil tapatío retomará las negociaciones para enfrentar en mayo al británico invicto Billy Joe Saunders (30-0, 14 KO’s), poseedor de la corona de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), en una batalla unificadora.

"Ya tenemos pláticas avanzadas obviamente, pero todo se paró porque tenemos que pasar esta prueba primero. Me gusta siempre primero pasar un reto y luego hablar de lo demás y poder platicar más a fondo pero es la idea. Mi meta a corto plazo es unificar los títulos en las 168 libras", expuso.

