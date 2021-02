Avni Yildrim, ilusionado con vencer al Canelo pese a no ser favorito

Pese a no ser favorito, Avni Yildrim se siente ilusionado por vencer a Saúl Álvarez el próximo 27 de febrero en el Hard Rock Stadium.

El peleador turco aseguró que tratará de dar lo mejor de él para regresar a casa con los campeonatos de peso Supermedio del CMB y AMB.

“Confío en mi entrenador Joel Díaz. Es un gran honor representar a mi país en tan grande plataforma. Nadie le da oportunidad al peleador turco, pero haremos lo mejor para traernos el cinturón a nuestro país.

“Desde mi última pelea, he enfrentado algunas dificultades. La pandemia me afectó, pero fuimos pacientes y estuvimos entrenando. Nos preparamos en Estados Unidos y Alemania por 21 meses. Nunca me rendí. Vamos a buscar todas las oportunidades para gana esta pelea", mencionó Yildrim en videoconferencia.

De igual forma, su coach explicó que una vez tengan la visa del pugilista de 29 años, viajarán a California para concluir con el sparring.

“Todo bien, se cumplió un objetivo, pero una vez que tenemos la visa de Yildrim, es hora de ir a California, donde vamos a cerrar ya el sparring, hacer los últimos entrenamientos y ya el 21 de febrero nos iremos a Miami", contó Joel Díaz.

