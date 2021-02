Carlos "King” Molina: 'Quiero ser campeón mundial del CMB'

A sus 37 años de edad Carlos Molina (36-11-2, 12 KO's) mantiene la fortaleza física y mental, el hambre de triunfo y el objetivo de coronarse campeón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

"King” Molina fue deportado de EU por segunda ocasión en 2014, meses después perdió su corona Superwelter FIB, cayó en las dos batallas que tuvo en busca de un fajín y, a pesar de las adversidades, nunca bajó la guardia.

En 2019 fundó Carlos King Promotions, empresa con la que se ha mantenido arriba del ring y ha mantenido activo el boxeo profesional tricolor durante la pandemia por el Covid-19.

"Ya tengo seis peleas (ganadas) en ocho meses. El campeón de mi peso es (Jermall) Charlo, es bueno y sabemos que me faltan cosas más para mejorar. Siempre soy duro conmigo mismo porque quiero ser el mejor boxeador, por eso sigo peleando más seguido, me siento en buena condición y bien físicamente.

“Quiero ser campeón mundial del Consejo Mundial, esa es la meta ahorita. Por eso sigo activo y estoy listo para pelear otra vez en marzo", declaró Molina a pregunta expresa de RÉCORD en conferencia virtual.

El michoacano aseguró que el tema migratorio está por resolverse por lo que espera con ansias regresar a EU en busca de su segunda corona y de la expansión de su promotora.

"Los problemas que tenía por la razón que me deportaron (no se presentó ante acusaciones de acoso sexual) ya no están. No hay nada que me detenga de regresar a EU y eso es lo que estamos viendo ahorita. Pero mientras hay que seguirle y ahorita estoy haciendo funciones en México y todavía falta mucho por crecer, pero cuando regrese a EU también quiero crecer allá", informó.