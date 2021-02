Rey Martínez pasó de pelear por mantener a su familia a soñar con llegar al Salón de la Fama

De subir al ring de box para sacar a su familia adelante, hasta convertirse en campeón mundial y trazarse el objetivo de ser el mejor libra y llegar al Salón de la Fama.

Así ha sido la evolución de la carrera profesional de Julio César 'Rey' Martínez (17-1, 13 KO´s) quien se prepara para hacer la tercera defensa de su corona Mosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

“Vamos con todo, muy motivados, es el primer escalón, esto apenas va empezando, es la primera semillita para hacer historia, primeramente Dios ser uno de los grandes, llegar al Salón de la Fama. No es imposible, pero sabemos que es una trayectoria que va a costar trabajo y también el gustarle a toda la gente pero vamos en buen camino, nada más hay que echarle más ganas y como siempre he dicho vamos siempre con todo menos con miedo”, declaró Martínez en conferencia virtual.

“Quisiera ser el mejor libra por libra de mi división y ser el mejor peso Mosca y Supermosca. Y como siempre he dicho con quien sea y donde sea aquí estamos para levantar la mano”, aseguró.

El púgil tricolor reconoció que le sorprendió coronarse tan solo cuatro años después de su debut profesional.

“No esperé llegar tan rápido, fui picando piedra, nunca tuve un promotor, un patrocinador, la verdad nunca tuve nada. Yo era Mosca y a mí me peleaban en Supermosca, Gallo, hasta en Supergallo, yo nada más buscaba dinero porque tenía que mantener a mi familia. Una vez me ofrecieron una pelea en Supergallo con Edgar Sosa que era una clasificación mundial y dije ‘no importa en el peso que sea, necesito dinero yo peleo, la agarré y la gané y desde ahí me empezaron a ver. Gracias a Dios soy campeón y estamos disfrutando ahorita y con mucho orgullo representando al CMB”, expuso.

“Rey” Martínez está ansioso por regresar al ring para enfrentar al puertorriqueño McWilliams Arroyo (20-4, 15 KO´s) el 27 de febrero en la pelea co-estelar de Saúl "Canelo" Álvarez en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Florida.