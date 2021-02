Canelo Álvarez: 'No quiero que cuando le vuelva a ganar a Golovkin digan que ya estaba viejo'

A sólo unos días de que vuelva a la escena, Saúl 'Canelo' Álvarez (54-1-2, 36 KO's), pugilista mexicano y el mejor libra por libra del planeta, 'explotó' ante los constantes señalamientos que lo vinculan con Gennady Golovkin ante una posible tercera pelea entre ambos.

Durante una entrevista con Jorge Eduardo Sánchez y David Faitelson en 'A Los Golpes' de ESPN, el mexicano dejó claro que aunque se concrete la trilogía, sabe muy que las críticas siempre estarán de su lado.

"Ahorita están dice y dice que Golovkin, se les llena la boca, pero si vuelvo a pelear con él y le gano, y estoy seguro que hasta lo puedo noquear, van a decir: 'Ya estaba viejo, ya esto y ya otro'. Conozco perfectamente la historia.

"No vengan a decirme cosas que ustedes solos se contradicen. Esperemos que se haga la pelea, pero nada más no quiero que cuando le gane vayan a estar diciendo:'Ya estaba viejo, ya no se vio igual' y que empiecen con sus chingaderas de siempre", sentenció el mexicano en un tono molesto.

