Óscar Valdez tras 'KO' al 'Alacrán' Berchelt: 'Me llenó de tristeza verlo de esa manera'

Ver a Miguel Berchelt saliendo en ambulancia tras el nocaut que le propinó en la guerra de mexicanos llenó de tristeza al campeón Superpluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Óscar Valdez.

El dos veces olímpico cumplió su sueño de la infancia de alzar el cetro verde y oro al mandar a la lona al 'Alacrán' Berchelt (38-2, 34 KO´s) en el décimo asalto en la función a puerta cerrada en la "Burbuja” del MGM de Las Vegas, Nevada.

“Hoy por la mañana pude ver la repetición de la pelea por Box Azteca. Me llenó de tristeza ver al ‘Alacrán’ Berchelt de esa manera, lo último, cómo lo subieron a la ambulancia. Es un gran amigo, es un gran campeón, estoy seguro que va a regresar con la mano en alto y va a volver a ser campeón mundial”, relató Valdez (29-0, 23 KO's) a pregunta expresa de RÉCORD durante la conferencia virtual del CMB.

“Obviamente uno ve una cosa arriba del ring. No sentía que (Miguel) estaba tan lastimado de lo enfocado que estaba, pero viendo las repeticiones de nuevo se ve otra historia de la que estaba viendo arriba del ring. Sentía cerrada la pelea, aunque sentía que iba ganando pensé que estaba cerrada la pelea. Sin duda ver la pelea me llenó de felicidad pero a la vez me dio un poco de tristeza ver a un compañero, a un amigo de esa manera”, enfatizó.

El púgil sonorense mencionó que no ha podido dormir de la felicidad que le causa el ser monarca mundial del CMB.

“La verdad que es difícil, sí me ha caído el 20, a veces no me la creo. Ha sido difícil dormir por las noches de tanta emoción de saber que ya tengo mi título, creo que he dormido unas seis horas desde la pelea para acá porque no puedo dormir.

“Duermo unas dos horas, me levanto y me mantengo despierto toda la noche, he estado desvelado porque no puedo dormir. Es una felicidad grandísima la que tengo ahorita”, platicó.

