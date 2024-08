Canelo Álvarez recuerda peleas contra Golovkin: 'Tuvo 36 rounds y no hizo ni una mie..'

Saúl ‘Canelo’ Álvarez ha vuelto a responder a las críticas sobre sus rivales. A pesar de que mucha gente pide que el mexicano se enfrente a David Benavidez, Canelo ha vuelto a afirmar que se ha ganado el derecho a enfrentar a quien él quiera.

El tapatío también recordó a los rivales contra los que ‘le han pedido pelar’. Canelo Álvarez especialmente recordó sus combates contra Gennady Golovkin, donde aseguró que, a pesar de tener muchos rounds, nunca logró ‘hacer nada’.

“Siempre han pedido que pelee con alguien, Golovkin, Cotto, Calum Smith, Mayweather, Lara, Sounders y peleé con todos, ahora puedo hacer lo que quiera, me lo merezco, estoy dispuesto a pelear con quien sea, pero ahora, en la posición en la que estoy, yo escojo con quién pelear.

“La gente siempre habla. Recuerden cuando decían Golovkin, Golovkin, Golovkin. Él me pidió la pelea, tuvo 36 rounds y no hizo nada, ni una mierda. No es lo mismo pelear con otros que pelear contra Canelo”, comentó el mexicano durante su participación en el podcast Sway’s Universe.

Durante el podcast, Canelo también afirmó que no cierra las puertas al combate contra Benavidez, sin embargo, de momento está concentrado en su pelea contra Edgar Berlanga, misma que será dentro de un mes.

