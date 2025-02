Canelo Álvarez responde a Jake Paul: 'Solo peleo con boxeadores de verdad'

El boxeador mexicano, Saúl Álvarez lanzó un mensaje para el público y con dedicatoria especial a Jake Paul, quien recientemente lo criticó por concretar una negociación en la que acepta cuatro peleas con Riyadh Season.

MEXSPORT

Canelo Álvarez responde a Jake Paul

Pero Canelo no se quiso quedar callado y lanzó un contundente mensaje, donde aclara que no pelea con cualquiera y le pIde al público que no le hagan caso a un "Youtuber", en referencia al polémico influencer, Jake Paul.

"Chicos, no le hagan caso a nada de este maldito Youtuber. Yo solo peleo con boxeadores de verdad. ¡No se metan con Canelo! ¡Vamos!", dijo Álvarez en un video publicado por el medio de comunicación, The Ring.

‼️EXCLUSIVE TO THE RING: Canelo Álvarez sends a message to his fans and to Jake Paul. pic.twitter.com/YgYb3F1W5q — Ring Magazine (@ringmagazine) February 8, 2025

Posibles rivales de Canelo Álvarez

Canelo Álvarez se subirá al ring en mayo, en lo que sería la primera de las cuatro peleas acordadas. El escenario sería Riad, y los posibles rivales son Jermall Charlo y Bruno Surace, quienes ya vencieron a Jaime Munguía anteriormente.

Los reportes indican que en septiembre, Canelo enfrentaría a Crawford, la esperada pelea sería disputada en Allegiant Stadium de Las Vegas, para que en 2026 concluya con el pacto de los cuatro combates.

MEXSPORT

También te puede interesar: ‘Canelo’ Álvarez apunta a enfrentar a Jake Paul este 2025