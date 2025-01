'Canelo' Álvarez revela a los boxeadores que sigue de cerca

El boxeador mexicano, Saúl 'Canelo' Álvarez ha estado bajo los reflectores, debido a sus recientes declaraciones sobre su retiro, pues mencionó que los 38 años de edad sería un buen momento para ponerle fin a su carrera.

No obstante, el mexicano también enlistó a los boxeadores que sigue de cerca, en donde destacó a algunos pugilistas, especialmente jóvenes.

Los boxeadores que Canelo Álvarez sigue de cerca

El boxeador mexicano, Saúl 'Canelo' Álvarez habló sobre los boxeadores que más ha seguido recientemente. En una entrevista para Ring Magazine, el pugilista enumeró a sus favoritos por el momento.

"Me gusta ver a todos los boxeadores jóvenes y buenos. Me gustan Oleksander Usyk, Ryan García, Teófimo López. También me gusta Gervonta Davis. Son boxeadores realmente buenos", dijo el tapatío para la revista.

Rival de Canelo Álvarez para 2025

El rival que suena con más fuerza para Canelo Álvarez en 2025, es Terence Crawford, tras varios meses de especulaciones y rumores. Según ESPN, el combate se hará el 13 de septiembre en la T-Mobile Arena de Las Vegas.

