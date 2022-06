Canelo Álvarez sobre Golovkin: "Pretende ser amigable pero es un pen..."

Saúl 'Canelo' Álvarez explotó contra Gennady Golovkin durante la primera conferencia de prensa sobre el tercer enfrentamiento de los peleadores programado para el próximo 17 de septiembre en la T-Mobile Arena de Las Vegas.

"Es personal para mí. No pretendo ser alguien diferente, no puedo aparecer en medios u otro lugares y decir cosas y después pretender que no fue así. Es personal, el habló muchas cosas sobre mí y ustedes lo saben", comentó 'Canelo'.

El pugilista tapatío tachó al kazajo de tener un comportamiento hipócrita ante los medios, dejando ver que está pendiente de lo que dice su rival a sus espaldas.

"No puedo esperar para estar en el ring. Él es diferente, pretende ser amigable pero es un pendejo. Él pretende ser divertido y que todo está bien, pero en otros lugares habla mierda, así es como es".

Álvarez se dijo motivado, listo y "más peligroso" que antes para poder vencer a 'GGG' con un nocaut.

"Seré más peligroso ahora que antes. Estoy motivado y listo para la pelea. Un nocaut, eso es lo que veo".

"He pretends to be a nice guy, but he's not, he's an a******" #CaneloGGG3 pic.twitter.com/cpr0lqeLG8 — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) June 24, 2022

Ante las declaraciones de 'Canelo', Golovkin respondió tranquilo y dijo que si el mexicano se tomaba personal la rivalidad no era problema suyo.

"No creo que sea personal. Así es el deporte. Es mi forma de ser. No trato de ser personas distintas. Yo salgo a boxear. Si él tiene algo personal, es su problema, no mío.

"Si ves los logros de mi rival, creo que ha hecho un gran trabajo. Soy fan del boxeo y le respeto mucho. Si dice que es personal, no entiendo por qué lo hace. Al final de la segunda pelea, nos dimos la mano y todo quedó en el pasado".

"I respect him a lot"... but GGG doesn't understand why Canelo is making the fight so personal #CaneloGGG3 pic.twitter.com/c438rzqILj — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) June 24, 2022

