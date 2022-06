Andy Ruiz: Excoach señaló que indisciplina le hizo perder la revancha vs Anthony Joshua

Una de las mayores satisfacciones inesperadas en el mundo del boxeo la dio Andy Ruiz en 2019 cuando derrotó de forma inesperada al británico Anthony Joshua y se coronó campeón de peso completo.

Después de ello, los reflectores llegaron de manera importante para Ruiz, y en la opinión de su exentrenador, Manny Robles, Andy no supo manejar la fama, se tiró a la fiesta, a la indisciplina y eso provocó que perdiera la revancha contra el británico.

Robles afirmó que cuando él preparaba al mexicano antes del primer combate contra Anthony Joshua tuvieron mucha fortuna en cómo se dio la oportunidad de pelear, cómo la encaró y la preparación que tuvo para poder llevarse la victoria y el título.

Sin embargo, el exentrenador afirmó en entrevista con Marco Antonio Barrera en "Un round más", que Ruiz tomó varias decisiones desafortunadas de manera posterior, donde llegó el dinero y las fiestas y optó por separarse y vivir la vida loca en Los Ángeles, al grado que dice que lo dejó de ver por tres meses.

"Fueron tres meses que no lo volví a ver hasta que se vuelve aparecer para hacer la segunda preparación contra Joshua. Empezamos en el gimnasio y sugerí entrenar en Guadalajara en la casa-gimnasio del señor Rafa Espinosa, donde íbamos a tener todo. Quiero pensar que nos dio resultado, el problema fue que tuvimos que regresar a Los Ángeles y al regresar Andy ya no tenía rienda, ya no tenía control. En Guadalajara estuvo bien porque vivíamos todos juntos, al regresar cada quien se iba a su casa y ya no lo veía", fue parte de lo que Robles señaló fue parte de la curva en descenso de Ruiz.

Esta situación del mexicano lo llevó a la derrota contra Anthony Joshua en la revancha y eso también generó que se terminara el lazo laboral entre Robles y Andy Ruiz.

