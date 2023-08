Canelo Álvarez sobre su pelea ante Jermell Charlo: "Para mi es el mejor"

Estamos a 45 días para que Saúl "Canelo" Álvarez y Jermell Charlo se enfrenten en Las Vegas, Nevada, y durante el primer careo entre ambos pugilistas el mexicano aseguró que tiene al rival adecuado.

En entrevista para TUDN, el pugilista oriundo de Guadalajara, Jalisco, aseguró entre otras cosas que, aunque sí hubo la intención de pelear contra Jarmall, Jermell el pequeño de la dinastía Charlo es el mejor rival para el campeón mexicano.

"Esa era la idea, pensar en Jermall, que era el peleador en 160 libras, y salió Jermell, que para mí es el mejor de los dos Charlo, es lo que pienso. Esta pelea es muy interesante, cuando se enfrenta un estadounidense con un mexicano son peleas grandes", comentó.

Así mismo Álvarez confirmó que ya está recuperado de su lesión en la mano lo que le dará más confianza en el ring cuando se enfrente a Jermell Charlo el próximo 30 de septiembre en Las Vegas, Nevada.

"Sabían de mi lesión, todavía no estaba al cien por ciento recuperado de mi mano, obviamente en la pelea estás un poco temeroso de que te la vayas a lastimar, no entrenas al cien por ciento por lo mismo, después de esa pelea estamos entrenando al cien con mi mano haciendo manoplas que tenía mucho tiempo que no hacía", finalizó.

