Canelo Álvarez y Jermell Charlo prometen 'fuegos artificiales' en su pelea

Prometen "fuegos artificiales" sobre el ring. Canelo Álvarez y Jermell Charlo aseguraron no necesitar hablar "basura", ni pelear antes de tiempo para garantizar un buen espectáculo el 30 de septiembre.

Este martes 15 de agosto, el Palladium Times Square vivió el primer cara a cara de la historia entre campeones indiscutidos, este se llevó a cabo previo a la conferencia de prensa con la que Showtime da por iniciada la promoción de la pelea Canelo-Charlo.

Tras posar para las cámaras, Saúl y 'Mell' sostuvieron la mirada durante unos 20 segundos antes de terminar su primer frente a frente con un fuerte apretón de manos.

Canelo agradeció de inmediato a Jermell y a todo su equipo por aceptar el reto, y aseguró que no había la necesidad de pelearse ahí mismo para que este sea un buen combate.

"Estoy enfocado 100 por ciento en esta pelea y luego veremos (la posibilidad de pelear con Jermall). Es que todos quieren drama, la pelea entre nosotros aquí mismo y hablando basura, pero sabes, cuando dos peleadores están al 100 por ciento como lo estamos ahora mismo, creo que va a ser una gran pelea, no es broma", expresó el tapatío.

En cuanto a sus últimos dos actuaciones contra Gennady Golovkin y John Ryder en donde nunca llegó el nocaut, Saúl reveló estar consciente de que "no se vio tan bien".

"Sé que no me vi tan bien en mis dos últimas peleas y sé por qué fue, pero estoy listo, será diferente ahora, me estoy preparando para una pelea distinta, cada pelea es diferente y estoy enfocado en ello", explicó.

Por su parte, 'Iron Man' comentó que no importa que suba dos divisiones, pues esas cosas quedan a un lado cuando se busca algo grande.

"Sé que subo dos divisiones, pero eso qué tiene. Cuando pones a dos peleadores que han logrado muchas cosas, dos buenos peleadores, solo puedes esperar fuegos artificiales, los leones rugirán. Eso sucede cuando buscas algo grande y quieres dar al mundo del boxeo un gran espectáculo. Estoy muy emocionado por subir dos divisiones”, explicó Jermell.

