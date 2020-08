Canelo Álvarez: 'Soy el segundo mejor mexicano libra por libra de la historia'

Saúl Álvarez ha demostrado sus grandes condiciones arriba del cuadrilátero, por lo que el boxeador mexicano se catalogó como el segundo mejor libra por libra en la historia del boxeo.

En una entrevista con el actor azteca Eugenio Derbez, el Canelo reconoció que la derrota con Floyd Mayweather fue aburrida y que eso lo motivó para ser mejor y seguir demostrando sus cualidades.

“La única derrota que tuve fue con Floyd Mayweather y yo todavía no tenía la experiencia para pelear en esos escenarios y la verdad fue una pelea aburrida, no lo tomé como una derrota, lo tomé como un aprendizaje y me dolió mucho esa noche. Pero al siguiente día dije esto no me va a quitar el ser el mejor. El segundo mexicano que ha logrado ser el mejor libra por libra de todo el mundo en la historia del boxeo", dijo Álvarez.

Cabe recordar que el Canelo hizo historia en el boxeo mexicano al portar cuatro títulos mundiales en distintas divisiones, tal y como sólo lo hicieron Érik Morales, Juan Manuel Márquez y Jorge 'Travieso' Arce. Mientras que Julio César Chávez únicamente lo consiguió en tres divisiones.

