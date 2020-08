Julio César Chávez vs Travieso Arce III fue confirmada; Chávez Jr y Omar también pelearán

La tercera pelea de exhibición entre Julio César Chávez y Jorge 'Travieso' Arce será emotiva para la leyenda del boxeo mexicano quien esa misma noche verá pelear en el mismo ring a sus dos hijos Julio César y Omar.

"Estoy contento de volverme a subir otra vez al ring con el dientón. La verdad que me gusta subirme con él porque da buen espectáculo. Siempre lo he dicho que es muy malo pero es muy valiente. Pero ya la verdad cuando anuncio que voy a hacer una exhibición me empiezo a presionar mucho y me empiezan a salir todos los dolores, pero ya no puedo arrepentirme.

"Lo más importante es que va a estar ahí mi hijo Julio y también va a pelear Omar a ocho rounds y Julio va a hacer otra exhibición. Entonces vamos a estar los tres juntos ahí y vamos a tratar de donar. Me voy a ir a los lugares más pobres de Culiacán y de Tijuana y llevarles despensas y cubrebocas para esta pandemia que nos está pegando pero duro, duro. Ya saben que con el 'Travieso' siempre hay espectáculo, entonces vamos a hacer una muy buena exhibición y lo importante es que van a estar mis dos hijos también", mencionó Chávez, de 58 años de edad, durante la conferencia virtual 'Martes de Café', del Consejo Mundial de Boxeo.

La función se celebrará el 25 de septiembre en el Gran Hotel de Tijuana, a puerta cerrada, la cual se transmitirá a nivel internacional a través de una plataforma de internet, la cual tendrá un costo de 175 pesos y se podrá adquirir a partir de este miércoles.

"Omar (está) contento. Julio no creas que estaba muy de acuerdo, ya saben que tiene sus lagunas mentales. Pero la verdad contentos de estar en la misma exhibición con su papá. Ellos están muy contentos y vamos a tratar de tomar jale y que Julio dé una muy buena exhibición para que después venga una pelea buena", declaró el "César del Boxeo" (107-6-2, 86 KO's).

El 22 de noviembre pasado Chávez y Arce se enfrentaron en el "Duelo de Campeones" en el Auditorio Municipal de Tijuana donde el "Gran Campeón Mexicano" salió con los brazos en alto. Lo recaudado fue a beneficio del hijo del excampeón del mundo José Luis 'Temible' Castillo, quien sufrió un derrame cerebral.

El 7 de marzo protagonizaron una épica batalla en el Centro de Usos Múltiples de Hermosillo, Sonora, donde los dos salieron con la mano en alto. Esta ocasión se pusieron los guantes para alejar de las drogas a jóvenes sonorenses.