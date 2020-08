Maravilla Martínez sobre suspensión de JC Chávez Jr.: 'Él se lo buscó'

Si la Comisión Atlética de Nevada suspendió de manera indefinida a Julio César Chávez Jr. es porque él se lo buscó, aseguró el excampeón del mundo Sergio "Maravilla" Martínez.

El hijo de la Leyenda del boxeo mexicano fue sancionado tras negarse a atender a personal de la Asociación Anti Doping Voluntaria (VADA por sus siglas en inglés) en octubre de 2019 previo a su combate del 20 de diciembre contra el estadounidense Daniel Jacobs.

"Las cosas no pasan por casualidad, no pasan porque pasan; uno hace las cosas y en definitiva creo que está bien que suceda lo que está pasando, que haya una intención de una sanción por lo menos o una investigación, por lo menos un poquito de seriedad. Menos mal que está ahí la Comisión de Nevada queriendo imponer un poquito la justicia.

"Creo que simplemente si le toca, le toca porque él se lo buscó. Nadie lo mandó, yo no lo mandé a meter la pata de esa manera. Y no es la primera vez tampoco que le pasa eso, no es la primera vez. Él ya había dado positivo conmigo, ya había evadido algunas otras pruebas, otros test post combate también. Tiene un historial bastante prontuario, bastante bonito; pero bueno, que se haga justicia, lo que sea. Si le viene a bien, bien y si la justicia le corta la cabeza a él pues será lo que tiene que ser", declaró "Maravilla" Martínez, quien a sus 46 años de edad regresará del retiro el 21 de agosto en España ante José Miguel Fandino, 10 años menor; en videoconferencia de Combate SPACE.

En 2012, Julio César Chávez Jr. dio positivo a marihuana en el examen antidopaje posterior a la derrota ante Sergio "Maravilla" Martínez donde perdió por decisión unánime la corona Mediana del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en el Thomas & Mack Center de Las Vegas.

El púgil mexicano fue multado con 20 mil dólares y suspendido por el organismo verde y oro.

