Maravilla Martínez no descarta pelear por otro título con más de 45 años de edad

Sergio 'Maravilla' Martínez (51-3-2, 28 KO's) está de vuelta en el box después de seis años y, aunque sabe que debe ir paso a paso, no descarta la posibilidad de disputar nuevamente un título, y para eso necesita tres grandes exhibiciones con un buen performance.

En caso se darse, la oportunidad sería ante el campeón Mediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB): el japonés Ryota Murata (16-2-0, 13 KO's), de 34 años de edad.

"Si llega (la pelea por el título) en mi carrera o en mi vida va a ser con más de 46 años. No puedo descartarlo, sinceramente. Hubo ahí una promesa de palabra, y en esto la palabra a veces pesa mucho, por parte del presidente de la AMB de hacer tres combates bien hechos y el cuarto voy por un título frente a Ryota Murata. Pero sería insensato de mi parte pensar en eso.

"Ahora tengo que pensar en el 21 de agosto y recién el 22 de agosto podré saber si recibo algún llamado o no. Porque sé que si hago las cosas bien el teléfono va a sonar y si no lo hago bien diré 'chicos muchas gracias por haberme acompañado en este tiempo, fue una aventura maravillosa, me voy a actuar y me busco a hacer shows de stand up y esas cosas'" apuntó durante una videoconferencia de Combate SPACE.

Sobre su regreso, el 21 de agosto en España ante el local José Miguel Fandino (15-6-0, 8 KO's), 10 años menor, Maravilla explicó que esto fue a raíz de una inesperada recuperación en aguas termales, la cual le permitió volver más fuerte física y mentalmente.

"Vuelvo por varias razones, entre otras porque me sentí muy bien el día que el dolor de rodillas insoportable, un dolor increíble, se calmó casi en su totalidad, se calmó completamente. Pasé por una etapa muy difícil donde estaba con corticoides y con morfina para calmarme el dolor, para poder dormir. Al principio era para dormir, después era para vivir porque ya no podía, no aguantaba conmigo", recordó el argentino a pregunta expresa de RÉCORD.

"Con 43 (años) lo dije en broma 'vuelvo al boxeo'. La broma se transformó en algo serio y cuando tuve gente en mi entorno que me dijo 'Sergio no vas a poder' y cuando me dijeron 'no vas a poder' fue cuando encendieron la mecha y para mí fue fantástico. Fue el desafío '¡¿a mí me estás diciendo que no voy a poder?!' Y aquí estoy. Pasaron dos años y todavía sigo y cada día estoy mejor, así que eso fue fantástico para mí. Son desafíos", agregó.