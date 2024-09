‘Canelo’ Álvarez tomará tiempo para descansar antes de elegir a su próximo rival

No piensa en su próximo rival. Luego vencer a Edgar Berlanga y retener sus cinturones que lo acreditan como campeón supermediano unificado, Saúl ‘Canelo’ Álvarez no tiene en mente apresurarse a decidir quién será su próximo rival sobre el cuadrilátero y mencionó que aprovechará su tiempo para descansar y estar con su familia.

"Descansar, disfrutar con mi familia y luego decidiré. Extrañé a mi familia más que nunca y a descansar", declaró ‘Canelo’.

Cada que ‘Canelo’ gana un combate, el tema de conversación siempre es sobre quién será el próximo rival del mexicano y a pesar de que en repetidas ocasiones David Benavidez lo ha reta públicamente y es el combate que el mundo del boxeo está esperando, Saúl Álvarez no parece estar preocupado sobre a quién enfrentará en siguiente año.

De igual forma ‘Canelo’ no cerró las puertas para que su próximo combate sea en Japón, pero tal y como lo ha mencionado en ocasiones pasadas, Álvarez busca que se le pague lo que pide para poder hacer esto realidad.

"Si me pagan lo que quiero sí, sino no tengo necesidad de ir. Ésta es mi segunda casa y me siento cómodo. Si se da la oportunidad sería algo diferente. Me encantaría en algún momento pelear en Japón”, mencionó ‘Canelo’.

