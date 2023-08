Tras cuatro largos años de ausencia, la Arena Coliseo de la Ciudad de México volverá a abrirle sus puertas este próximo viernes 4 de agosto al deporte de los puños con una espectacular función encabezada por el excampeón mundial de peso mosca, Carlos ‘El Príncipe’ Cuadras (40-5-1, 27 KO), que se enfrentará a Juan Carlos Mireles (8-2-0, 6 KO), quien llega con más de la mitad de sus peleas ganadas.

‘El Príncipe’ tendrá el honor de traer de vuelta el pugilismo al ‘Embudo de la Lagunilla’. Durante su larga trayectoria de 15 años como boxeador profesional le tocó visitar varios recintos de la capital, sin embargo, nunca pudo cumplir ese sueño de conquistar la mítica plaza, ahora puede hacerlo en esta función especial.

‘La verdad es que estoy muy orgulloso, muy contento de reabrir al boxeo este recinto tan histórico que es La Coliseo, la verdad es que después de tanto tiempo cerrado, espero que haya muy buena reacción de la gente, que haya bastantes fanáticos y que se llene, creo que tengo la calidad y el carisma para darle a la gente una buena pelea’, declaró en entrevista exclusiva con RÉCORD.

Si bien, Juan Carlos tiene casi un tercio de sus peleas perdidas y no es un boxeador de renombre, será un buen rival para Cuadras, quien espera la oportunidad por un título en la división de los Gallos.

“Más que nada, esta pelea la estoy tomando como preparación, ya que en octubre tengo una propuesta muy buena por el campeonato mundial interino contra Pedro Guevara. De hecho, voy a descansar una semana y me regreso al campamento porque yo creo que se viene la oportunidad de mi vida y no la pienso desaprovechar”, aseguró el campeón en los Juegos Panamericano de 2007.

Cuadras ha tocado tanto el cielo como el infierno, por lo que, a sus 34 años, ya no piensa en otra cosa que no sea colgar los guantes de una manera exitosa. “Vengo más maduro personalmente y boxisticcamentes, entonces yo creo que ese sería como mi segundo aire para echarle con todo y cerrar mi carrera con broche de oro”, sentenció.

En la misma función, el entrenador Salón de la Fama, 'Nacho' Beristain, llevará a sus mejores prospectos para que el regreso de La Coliseo sea de alto nivel.

"Quisiera darle las gracias al promotor por el esfuerzo que hace por darle oportunidad a los nuevos valores. Sabemos que vamos a ayudar a competir con los mejores peleadores como Michel Etoundi, peleador invicto en 13 peleas, y nuevamente gracias al promotor porque sabemos que es muy difícil promover el boxeo", señaló Don Ignacio Beristain durante el Martes de Café del Consejo Mundial de Boxeo.

