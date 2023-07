'Pitbull' Cruz terminó molesto por la decisión dividida de los jueces: 'No sé qué peleas ven'

Isaac ‘Pitbull’ Cruz terminó con el invicto de Giovanni Cabrera en la pelea en Las Vegas el sábado por la noche. A pesar de la victoria, el mexicano terminó muy molesto debido a que la victoria llegó en decisión dividida en lugar de unánime.

El mexicano mostró un dominio abrumador durante 12 rounds, sin embargo, uno de los jueces terminó dando una tarjeta favorable 114-113 para el rival estadounidense. Cruz recibió las tarjetas dos restantes con 114-113 y 115-112 para llevarse la victoria por decisión dividida.

El hecho de que la pelea haya terminado muy pareja, molestó al mexicano quien terminó criticando las decisiones de los jueces asegurando que no saben cómo calificar cada round.

“Es algo reprobable, no sé qué peleas vean, no sé si realmente sepan cómo calificar los rounds, cómo calificar una pelea, porque siempre aquí en Las Vegas suceden una y mil cosas, claramente se vieron los golpes de poder, y qué golpes hacían daño, y no tengo más palabras para expresar”.

Al final, Pitbull también criticó a su rival, pues considera que no buscó una pelea, sino que se mantuvo alejándose durante la mayor parte del encuentro.

“Fue un rival que no ayudó para proponer la pelea, sabemos que en cualquier momento nos podemos encontrar con un estilo como éste, y no hay pretextos, lo importante es que sacamos la pelea, somos profesionales, y nos preparamos para todo tipo de estilos”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MIKE TYSON SOBRE LA PRÓXIMA PELEA DE 'CANELO' ÁLVAREZ: 'NO TENGO DUDAS, SALDRÁ VICTORIOSO'