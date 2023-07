Jermell le manda mensaje a 'Canelo' Álvarez: "Ya no soy el Charlo chico, ya soy el grande"

El pugilista estadounidense, mismo que se enfrentará a 'Canelo' Álvarez el próximo 30 de septiembre en Las Vegas, Nevada, sigue compartiendo como es su preparación de cara a la pelea con la que el mexicano celebrará las fiestas patrias de nuestro país.

Esta vez, durante un nuevo video del pugilista Jermell Charlo, el norteamericano aseguró que ya no es el 'chico' de los hermanos, esto por la comparación que existe entre el próximo rival de Saúl Álvarez y Jermall Charlo, quien es considerado como el más fuerte de ambos.

Durante este video Jermell se nota físicamente poderoso, ha subido de peso, logró aumentar su masa muscular y aseguró que, aunque muchos fanáticos del boxeo han criticado la decisión del mexicano de pelear ante Jermell y no contra Jarmall, el más joven de los Charlo aseguró que él siempre fue el peleador para enfrentarse al Canelo.

"No estoy de vacaciones. Estoy entrenando todos los días, he estado entrenando, he tenido esta pelea desde hace mucho, y solo era cuestión de tiempo para que el mundo lo supiera. Toda la gente tuvo mal la noticia, era Jermell Charlo desde el inicio.

La pelea siempre estuvo ahí, pero afuera de la oficina de Al Haymon nadie sabía lo que estaba pasando en el boxeo. Si ves hoy mi tamaño, te puedes dar cuenta de que he estado preparándome para esto. Ya no soy el Charlo pequeño, ahora soy el Charlo grande", finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: 'PITBULL' CRUZ VS GIOVANNI CABRERA: ¿CUÁNDO Y DÓNDE VER LA PELEA DE BOX?