¡Todo listo! Errol Spence y Tarence Crawford buscan unificar por los títulos de peso welter

Ya no hay nada que impida que se lleve a cabo la pelea del año en la T-Mobile de Las Vegas. Todo está listo para que los fanáticos puedan disfrutar de una de las peleas más esperadas de la historia, pues Errol Spence Jr. y Terence Crawford buscarán este sábado unificar por primera vez en la historia los títulos de peso welter.

El peso welter ha tenido varios combates icónicos en la historia del boxeo como el de Sugar Ray Leonard vs Thomas Hearns, Óscar de la Hoya vs Félix "Tito" Trinidad o Floyd Mayweather vs. Manny Pacquiao, sin embargo, este sábado podría a llevarse a cabo la mejor pelea de todos los tiempos en esta división, pues tanto como 'The Truh' Spence y 'Bud' Crawford llegan invictos y en su mejor momento.

Ambos pugilistas ya cumplieron con el primer objetivo, 'La Romana'. Errol marcó las 147 libras exactas, mientras que Terence tampoco mostró complicaciones para dar las 146.8 libras. La pelea es una de las más esperadas por la afición y, si alguien tiene una actuación contundente, no solamente se consolida como el rey de la división, sino que también podría ubicarse como el mejor libra por libra de la actualidad.

Terence de 35 años llega a esta pelea con una impresionante marca de 39-0, 30 de ellas de manera sobresaliente por la vía del cloroformo. 'Bud' Crawford, el actual campeón del OMB quiere escribir su nombre con letras de oro en la historia del boxeo, pues de conseguir la victoria, sería el primer pugilista en unificar los cuatro títulos más importantes en dos divisiones, pues antes ya lo consiguió en súper ligero.

Por su parte, Errol Spence Jr. se subirá al cuadrilátero con 10 combates menos que Crawford, pero con un récord igualmente perfecto de 28-0 y 22 nocauts. 'The Truh' ha ido conquistando una por una las tres coronas que posee. La primera, la del FIB se la arrebató a Arroyo Kell en 2017; la segunda faja la obtuvo de Shawn Porter en 2019 y el último cetro, el de la AMB llegó tras noquear en 2022 Yordenis Ugás.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿'AYUDITA' AL CANELO? CALEB PLANT ABOFETEA A JERMALL CHARLO, PRÓXIMO RIVAL DE SAÚL ÁLVAREZ