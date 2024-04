Devin Haney empuja a Ryan García en el careo previo al combate del sábado

Se calienta la pelea. Devin Haney empujó a Ryan García en el face off y las tensiones incrementaron entre ambos pugilistas de cara al enfrentamiento que sostendrán este sábado en el Barclays Center de Brooklyn, en Nueva York, por el título superligero del Consejo Mundial de Boxeo.

La semana de la pelea ha comenzado candente, pues Ryan logró sacar de sus casillas a Haney, quien contestó de manera violenta al tenerlo por primera vez enfrente.

Apenas comenzó el careo cuando ambos boxeadores empezaron a insultarse. Ryan no dejaba de gritarle en su cara a Haney: "¿Dónde está tu mamá, perr*?", lo que provocó que no pasaron ni 10 segundos para que 'The Dream' pusiera sus manos encima de 'KingRy'.

García logró mantener la calma, aunque celebraba emocionado el empujón como si haber hecho que su rival perdiera la cabeza lo motivara; mientras que del lado del campeón, Bill Haney (padre de Devin) continuaba con las amenazas.

"Si muere, muere, tal como dijo Drago. Esto no es un juego, enviaré a mi hijo para que lo mate", había advertido desde antes del altercado.

Tras todo esto, García se pronunció en redes sociales con un mensaje algo confuso en donde afirmaba que se identificaba como mujer, por lo que demandará.

“Devin me tocó sin mi consentimiento. Lo estoy demandando por ponerme las manos encima. Y me identifico como mujer, entonces me tocó como un hombre adulto y golpeó a una mujer adulta. Y soy LGTBQ+. Ahora, es un crimen de odio. Esto está muy jodido”, escribió.

