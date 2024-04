'Canelo' Álvarez asegura que "él puede hacer lo que quiera" y no asegura pelea con David Benavidez

Saúl 'Canelo' Álvarez ha dejado en claro que no tiene interés en enfrentarse a David Benavidez, a pesar de las solicitudes de los aficionados y del propio Benavidez. En una reciente declaración, Canelo afirmó que tiene todo el derecho de decidir sobre su carrera y hacer lo que desee, basándose en su trayectoria en el boxeo.

En una entrevista con el canal Fight Hub, el boxeador tapatío enfatizó su posición: "Yo puedo pelear con cualquier peleador y me gano mi buen dinero. Yo puedo hacer lo que yo quiera en este momento y me lo merezco, porque he hecho todo en mi carrera, y me merezco estar en esta posición. Así que voy a hacer lo que yo quiera".

Aunque se ha mencionado la posibilidad de una pelea con Benavidez si se ofreciera una bolsa de "200 millones de dólares", Canelo parece no estar preocupado por la falta de interés en financiar dicho combate. Álvarez se considera un "imán de taquilla" independientemente de quién sea su oponente.

El deseo de Benavidez por enfrentarse a Álvarez es evidente, incluso aceptando someterse a la cláusula de rehidratación que Canelo suele imponer. Sin embargo, esto no ha cambiado la postura de Canelo, quien cree que esa pelea solo beneficiaría a los contrincantes como una excusa.

En cuanto a su próxima pelea, el T-Mobile Arena de Las Vegas se prepara para una función de mexicanos durante el fin de semana del Cinco de Mayo. Canelo Álvarez se enfrentará a Jaime Munguía en un evento que promete ser emocionante, con todos los Campeonatos Mundiales Supermedianos en juego.

