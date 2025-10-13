Entrenador revela por qué Canelo Álvarez perdió ante Terence Crawford: “Parecía quemado”

La derrota de Saúl “Canelo” Álvarez ante Terence Crawford continúa generando análisis y opiniones dentro del mundo del boxeo. No obstante, más allá de los méritos del estadounidense, un reconocido entrenador ha ofrecido una lectura diferente sobre el desempeño del mexicano.

El veterano Ángel García, padre y entrenador del excampeón Danny García, aseguró que el problema de Canelo no estuvo únicamente en la superioridad técnica de su rival, sino en su propio desgaste físico. En declaraciones a FightHype, el experimentado coach señaló que el mexicano “no era el mismo de antes” y que llegó al combate con signos evidentes de agotamiento.

Habló de la derrota | MEXSPORT

Canelo estaba cansado

“Canelo parecía quemado”, afirmó García, subrayando que el alto volumen de peleas en los últimos años podría haber afectado su rendimiento. “Tres peleas en un año son demasiado para alguien con su historial y el tiempo que lleva en el boxeo profesional. Su cuerpo ya no se recupera igual”.

Estas palabras han abierto un nuevo debate entre los aficionados y especialistas, quienes ya venían cuestionando si Canelo debía mantener el ritmo tan intenso de actividad que ha sostenido desde 2020, cuando peleó tres veces en menos de doce meses. Para García, ese esfuerzo constante terminó pasándole factura en el momento más crucial de su carrera, justo cuando decidió aceptar un reto de alto riesgo como el de Crawford.

Reveló cansancio del tapatío | MEXSPORT

Ángel García, conocido por su estilo frontal y sin filtros, no se guardó nada al momento de evaluar la estrategia del mexicano. “Canelo fue inteligente al evitar a David Benavidez, pero debió aplicar esa misma inteligencia con Terence Crawford”, sentenció el entrenador. “No debió haber peleado con él. Era una pelea innecesaria para su momento actual”.

Mientras Crawford celebraba una de las victorias más impresionantes de su trayectoria, muchos señalaron que Canelo lució más lento y con menos energía de lo habitual. Su defensa no fue tan efectiva, y su característico poder en los golpes no logró incomodar al estadounidense, quien aprovechó cada error para consolidar su dominio en el ring.

Criticó la acción de rival de Canelo | X

El futuro del mexicano ahora se encuentra en un punto de inflexión. Tras la derrota, muchos se preguntan si Canelo tomará un descanso prolongado para recuperar su mejor forma o si buscará una revancha inmediata para demostrar que aún puede mantenerse en la cima. De momento, tras sufrir una lesión, no regresará al ring sino hasta el 2026.

Su futuro está en duda | MEXSPORT