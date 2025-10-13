'Canelo' Álvarez reaparece y manda emotivo mensaje tras su derrota ante Crawford

A un mes de la dolorosa derrota frente a Terence Crawford el pasado 13 de septiembre, Saúl 'Canelo' Álvarez reapareció públicamente con un mensaje emotivo dedicado a su hija. En Instagram, el boxeador mexicano publicó una felicitación por su cumpleaños número 18, destacando su apoyo incondicional y su deseo de verla cumplir sus sueños.

Captura | IG: canelo

“Felices 18, mi niña hermosa. Siempre estaré para ti, que esta nueva etapa te traiga todo lo que esperas de la vida. Te amo”, escribió Álvarez en su publicación, mostrando su lado más familiar y dejando por un momento atrás la incertidumbre sobre su futuro pugilístico.

Una pausa emocional tras la caída

La derrota ante Crawford no solo representó una pérdida de cinturones para 'Canelo', sino también un momento de reflexión y vulnerabilidad. Para muchos aficionados y medios, el mensaje hacia su hija fue un recordatorio de que detrás del campeón hay un padre que también necesita reconectar con su vida personal.

Álvarez en pelea | MexSport

Aunque el mensaje no alude directamente al boxeo o su próxima pelea, su publicación llega en un momento sensible. Ante la duda sobre cuál será el siguiente paso en su carrera, la aparición pública con un gesto humano calma un poco la presión mediática.

¿Qué viene para 'Canelo'?

Después de perder contra Crawford por decisión unánime, Álvarez se encuentra en una etapa de transición donde las preguntas sobre su regreso al ring se multiplican. La derrota le arrebató los títulos indiscutidos de peso supermedio, y ahora su equipo y él deben decidir cuál será el siguiente desafío.

'Canelo' en preparación | MexSport

Por ahora, su prioridad parece estar fuera del cuadrilátero. Su mensaje al mundo personal parece el inicio de un nuevo capítulo, donde el corazón también juega.