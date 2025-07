¿Jake Paul ya tiene nuevo rival? El creador de contenido dio indicios de su próxima lucha

El hombre mediático del boxeo, el ‘showman’ del ring, Jake Paul, volvió a aparecer en las cámaras aledañas al cuadrilátero, esta vez para encarar al que podría ser el reto del ‘boxeador’ el próximo año.

Jake Paul I X:@jakepaul

La aparición de Paul fue nada más y nada menos que al finalizar la pelea de Oleksandr Usyk contra Daniel Dubois, en la que el ucraniano Usyk salió vencedor por la vía del knockout.

Durante los festejos del campeón Usyk en el ring con su equipo y familia, Paul subió al cuadrilátero, de inmediato el público reaccionó a esto, unos abuchearon y otros más se emocionaron. Paul caminó hacia el oriundo de Ucrania y sin decir nada solo lo encaró y se retiró del lugar.

Influencer Jake Paul I X:@jakepaul

Posteriormente a este insólito momento, Paul subió una publicación a redes sociales que terminó por llamar la atención de los fans. El ‘youtuber’, felicitó a Usyk y lo reconoció como uno de los mejores del mundo.

“Felicidades a uno de los pesos pesados más grandes de todos los tiempos. usykaa. Por una gran victoria. Te respeto mucho. Ahora haremos una pelea de MMA por el mundo”, se lee en el mensaje.

Lo que llamó la atención del mensaje fue que Jake Paul también aseguró que juntos harán un gran show de MMA. Los fanáticos especularon en las palabras ya que ambos se especializan en box y no en las artes marciales por lo que crea dudas de lo que pueda venir en el futuro.

Congrats to one of the greatest heavyweights of all time @usykaa on a huge win. I respect you a lot. Now we do an MMA match for the world @MostVpromotions pic.twitter.com/1MgsKyG13z

— Jake Paul (@jakepaul) July 19, 2025