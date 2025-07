Antonio Barrul: el boxeador que pasó de defender a una mujer de maltrato a convertirse en campeón

Antonio Barrul, boxeador español, que ha encontrado su mejor versión después de haber defendido a una mujer y una menor de ataque por parte de pareja en un cine en León, España, a inicios de 2024, ahora es campeón y busca ser el rostro del pugilismo ibérico.

Pareciera ser una historia más de un libro donde el héroe es el ganador; sin embargo, esto es realidad, es el caso de Antonio Barrul Fernández que noqueó a un golpeador mientras se transmitía ‘Garfield’ en un cine.

El boxeador se encuentra nuevamente entre los reflectores, en esta ocasión debido a temas deportivos ‘presumiendo’ ser campeón del peso supergallo. Todo esto después de terminar absuelto pese a la acusación en tribunales por el agredido.

Busca ser la cara del boxeo

En entrevista con ‘El Partidazo de COPE’ el español aseguró que ahora está en busca de ser el protagonista de su país dentro del pugilismo: “Creo que trabajando muy duro puedo ser la nueva cara del boxeo español”.

Recordó ese momento en el cine

Antonio Barrul habló sobre ese momento que representó irse a los tribunales por defender a una mujer y a su hija y aseguró que no está arrepentido por impedir ese bochornoso momento: “Paré a alguien que estaba haciendo algo malo a una mujer, y eso siempre hay que frenarlo”, dijo en MARCA Diario.

“Así que, en cierta manera, no me arrepiento de lo que pasó. No digo que lo que hice estuviese bien, pero me siento bien conmigo mismo porque paré a un hombre que estaba pegando a una mujer”, mencionó.

