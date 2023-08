Bocas Junior: El boxeador camerunés quien fue nombrado así debido a la pasión de su padre

Bocas Junior, quien lleva ese nombre por el club argentino de futbol, es un púgil camerunés de 24 años que sueña con poder llegar a los Juegos Olímpicos de París 2024 y, que tan solo por el nombre que lleva, adquirió en automático el apoyo de los hinchas de Boca, quienes se lo manifestaron en las redes sociales.

Bocas confesó que solamente jugó al futbol de forma recreativa cuando fue niño: “Mi padre veía mucho los partidos de Boca Juniors, por eso me llamó así. De niño jugaba al futbol en la calle, pero nunca pensé en más. No hacía deporte, pero todo cambió en el centro en el que estuve los primeros seis meses en Ceuta. Allí nos daban de comer y cama, pero necesitaba hacer algo más. Por ello empecé a correr para poder hacer maratones”, señaló en el sitio Relevo.

El camerunés tardó casi cinco de años en viajar desde África hasta llegar a España, el lugar que tomó para un futuro más próspero y donde conoció la pasión del box. “No fui a la escuela, pero aprendí el oficio de soldador y con 10 años tenía trabajo. Un amigo me empezó a hablar de la vida en España y decidí irme con él. No sabía ni que era un país en el que vivía gente blanca”.

Ya establecido en España, Bocas Junior decidió comenzar su pasión el boxeo.

“Pedí hacer algún deporte de fuerza y me apuntaron a un gimnasio de pesas. No me gustó. Al lado había uno de boxeo. Probé y me enamoró desde el primer momento”, comentó.

El pugilista se encuentra en estos momentos en una etapa de preparación para buscar un lugar en los próximos Juegos Olímpicos.

