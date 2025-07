¡Brutal! Oleksandr Usyk noqueó a Daniel Dubois para retener sus títulos mundiales pesados

El segundo capítulo entre Oleksandr Usyk y Daniel Dubois terminó de una impresionante manera en el Estadio de Wembley en Londres, Inglaterra. El boxeador ucraniano noqueó de forma contundente al británico que actuaba como local ante su gente; de esta manera, Usyk retuvo los cinturones de peso pesado de la AMB, CMB, OIB y The Ring, además de recuperar el título de la FIB, al cual había renunciado y tenía su rival en turno.

Dubois fue derrotado en su 'casa' | AP

Oleksandr Usyk tiene un récord invicto de 24 victorias, con esta último sumó su nocaut número 15 en su carrera. Durante el combate se mostró mucho más ligero, fue rápido y contundente, aprovechando un descuido de Dubois desprotegiendo su guardia para poder conectar el golpe que le entregó la victoria.

El impresionante momento se dio en el quinto round, cuando faltaban 1:21 para concluir. En medio de un intercambio de golpes por parte de ambos boxeadores, Dubois soltó uno con la mano derecha, dejando desprotegido ese mismo lado de su rostro, zona en la que Usyk aprovechó para meter el brutal zurdazo que conectó en la quijada del británico, mandándolo a la lona de manera inmediata.

The ringside angle of 𝗧𝗛𝗔𝗧 left hand by Oleksandr Usyk🎯#UsykDubois2 pic.twitter.com/2GxIcVZoH6

— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) July 19, 2025