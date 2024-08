Mike Tyson y la estrategia para el combate vs Jake Paul: “Consumiré residuos de hongos”

Se acerca cada vez más la pelea entre Mike Tyson y Jake Paul en una de las funciones que seguramente estará entre lo mejor del año en el box.

‘Iron Mike’ habló para el podcast Impaulsive de Logan Paul, el excampeón del mundo reveló la forma en que vencerá a Jake Paul en la pelea de exhibición.

Tyson fue cuestionado sobre el consumo de cannabis y si ha disminuido y así respondió: “Solo un poco”.

“Kid Mike” sorprendió a Logan tras mostrar los hongos psicodélicos que llevaba en su bolsa mientras era entrevistado y así reveló la técnica de entrenamiento de cara al próximo 15 de noviembre.

“Tengo que tomarlos cuando entreno, siempre entreno con mis hongos. Entreno con hongos. Me siento tan hermoso, me lleva al cielo. Si no consumo hongos, consumiré residuos de hongos”, resaltó.

En su momento Mike Tyson reveló que los famosos hongos alucinógenos le sirven para tener un buen desempeño como boxeador y no llega a sentir los golpes. Cabe mencionar, que actualmente no está prohibida como droga para mejorar el rendimiento.

