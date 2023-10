Nacho Beristáin minimiza a Canelo: 'Es un boxeador regular; sus peleas son decepcionantes'

Nacho Beristáin, legendario entrenador de boxeo mexicano, arremetió contra Canelo Álvarez y minimizó su carrera a pesar de haber conseguido su triunfo número 60 hace unos días ante Jermell Charlo.

Don Nacho aseguró que el peleador tapatío no puede considerarse como uno de los mejor boxeadores que ha tenido México, pues, para él, hay otros pugilistas por encima de Álvarez.

“La columna vertebral del boxeo mexicana está reservada para Julio César Chávez como el número uno, Juan Manuel Márquez, 'Terrible' Morales, Marco Barrera y 'Púas' Olivares. Que me disculpen los entrenadores del Canelo o quienes lo siguen, pero no se puede sentar en la misma mesa que ellos”, dijo en entrevista para Pro Box TV.

Beristáin continuó sus críticas y calificó a Canelo como un peleador "regular". Además, dijo que se retirará sin poder demostrar ser el boxeador que la gente esperaba y afirmó que sus peleas son decepcionantes.

“Canelo se va a retirar y nunca va a llegar a ser el peleador que todo mundo esperó. Me parece que es un boxeador regular, no me gusta ver sus peleas porque es decepcionante.

“La actuación de los promotores no deja que se hagan las peleas que la gente realmente quiere ver, siempre manejan a que sus peleadores tengan éxito, que ganen y le están arrebatando a los grandes aficionados al boxeo a las grandes figuras”, sentenció.

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: CANELO ÁLVAREZ SUBIÓ POSICIONES EN EL RANKING MUNDIAL DE BOXEO