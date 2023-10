Canelo Álvarez no aseguró pelea contra con Benavidez

Canelo Álvarez aseguró que aún no tiene definido subirse al ring contra David Benavidez en su próximo combate y que consultará con el agente Al Haymon a su próximo rival, todo luego de vencer a Jermell Charlo.

Luego de ser entrevistado tras su victoria contra Jermell, el boxeador mexicano todavía no sabe si la próxima ocasión que se ponga los guantes sea contra Benavidez, quien es el retador oficial del Consejo Mundial de Boxeo para el título de los supermedianos.

"No sé (quién sigue), vamos a hablar con Al Haymon y veremos lo que sigue", expresó el pugilista al ser cuestionado por su próxima pelea que tendría lugar en el año 2024. Momentos antes, en el ring todavía, respondió al mismo tema que "el 5 de mayo, no sé quién sea, me importa un carajo", declaró en entrevista para TUDN.

Por otra parte, a pesar del dominio que el de Jalisco tuvo ante Jermell Charlo, Álvarez confesó que resintió por momentos la pegada del estadounidense, aunque sabía lo que le deparaba el gemelo.

"Sí, se siente fuerte (pegada de Charlo), es campeón. Se agacha de repente y tira volado, me estaba queriendo dormir para trabajar la derecha, pero trabajamos y sabíamos lo que traía", concluyó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FLOYD MAYWEATHER RECONOCIÓ AL CANELO ÁLVAREZ COMO EL MEJOR BOXEADOR DE LA ACTUALIDAD