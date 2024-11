“No voy a perder”: Mike Tyson sobre la pelea de este fin de semana contra Jake Paul

No hay fecha que no se cumpla, y plazo que no se venza. Después de tanta espera, la pelea entre Mike Tyson y Jake Paul está cada vez más cerca. El enfrentamiento entre ambos peleadores tuvo que ser pospuesto por una úlcera que sufrió ‘Iron Mike’ hace algunos meses. Pero ahora, ambos lucen en una exceñente forma física.

En la conferencia de prensa; Jake Paul, fiel a su estilo, comentó que la pelea no iba a durar mucho; ya que Tyson no iba a aguantar el ritmo de su rival. “Alguien se va a dormir. Va a ser una guerra. Ambos somos pesos pesados. No durará los 16 minutos completos” , afirmó el influencer estadounidense sobre su rival del próximo sábado.

‘El hombre más malo sobre la faz de la tierra’, no se quedó atrás con las declaraciones. “No voy a perder. No voy a perder. ¿Escuchaste lo que dije?”, respondió al periodista que lo cuestionó sobre las declaraciones.

La pelea será transmitida en la plataforma de Netflix, el próximo 15 de noviembre. La expectativa es alta ya que esta pelea marca el regreso al profesionalismo de Mike Tyson; que con 58 años busca demostrar que aún sigue teniendo ese punch en los puños que tanto lo caracterizó.

