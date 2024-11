Octavio Meyrán recuerda la pelea de Mike Tyson y James Douglas: 'Una propuesta indecorosa'

El 11 de febrero de 1990 quedó marcado en la historia del boxeo como el día en que Mike Tyson sufrió su primera derrota como profesional.

En una pelea en Japón, el “Iron Mike” cayó por nocaut ante James “Buster” Douglas, en un combate que aún genera controversia más de tres décadas después.

Octavio Meyrán, el réferi mexicano encargado de aquella histórica contienda, compartió recientemente con Claro Sports detalles sobre lo ocurrido antes y durante la pelea. Meyrán reveló que recibió una “propuesta indecorosa” antes de subir al cuadrilátero, aunque decidió rechazarla.

“Obvia y desafortunadamente a mí se me hizo una propuesta indecorosa antes de subir al cuadrilátero, a lo cual yo me quise negar a subir, pero me dijeron que la Federación Japonesa no aceptaría la presencia de ningún otro réferi porque tenían que presentar la solicitud con 15 días de anticipación”, relató.

El exréferi también destacó el apoyo que recibió en ese momento de Joaquín Badillo, un testigo mexicano presente en la escena.

“Afortunadamente, para mí, hubo un testigo mexicano ante esa propuesta indecorosa que se me hizo, que fue el señor Joaquín Badillo, recientemente fallecido. Se puso de mi lado y me arropó en la situación de realidad que se había presentado”.

En cuanto al desarrollo del combate, Meyrán defendió su desempeño, afirmando que actuó con total imparcialidad: “Lo que yo te puedo asegurar es que tanto a Douglas como a Tyson les conté exactamente igual y hay videos que lo prueban”.

