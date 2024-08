Óscar de la Hoya carga contra Canelo: "Es un arrogante, pedazo de mier..."

En esta semana Saúl 'Canelo' Álvarez generó polémica luego de, públicamente, rechazar y criticar a Turki Alalshikh y la forma en la que negocian y bookean sus carreras, algo que no le parece a Óscar de la Hoya.

Ante la negativa de 'Canelo' Álvarez, Óscar de la Hoya no dudo y aprovechó el espacio de sus redes sociales para criticar al mexicano, asegurando que es un arrogante y un pedazo de mierda, además de asegurar que está sobrevalorado.

“Resulta que no soy el único que piensa que Canelo es un pedazo de mierda arrogante. Turki Alalshikh reveló recientemente que Canelo se negó a reunirse con él y no está considerando ningún acuerdo. Se ha sobrevalorado tanto que los saudíes no quieren negociar con él y esto es porque Canelo está haciendo todo con tal de no enfrentar a David Benavidez. Turki está tratando de hacer las peleas que todos quieren ver y Canelo sigue tomando las peleas que nadie quiere ver", aseguró De la Hoya.

Clap Back Thursday time!!! Hey DUCKNELO pic.twitter.com/Y1UWRFjmah — Oscar De La Hoya (@OscarDeLaHoya) August 9, 2024

Recordemos que la idea de Turki Alalshik era emparejar a Canelo Álvarez contra Terence Crawford, algo que fue rechazado por el boxeador azteca debido a que el tema económico no era de su agrado, razón para rechazar al que es presidente de la Autoridad General del Entretenimiento de Arabia Saudita.

Canelo peleará en septiembre en Las Vegas, Nevada, contra el puertorriqueño Edgar Berlanga.

