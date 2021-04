Tokio 2020: Boxeo mexicano con panorama incierto por cancelación del Clasificatorio Olímpico

El boxeo mexicano conocerá el 7 de mayo el número de plazas que se le otorgará para los Juegos de Tokio 2020, tras la cancelación del Clasificatorio Olímpico de Las Américas que se celebraría en Argentina del 10 al 16 de mayo.

“Viene a acabar con las ilusiones de muchos porque el (Boxing) Task Force (entidad designada por el Comité Olímpico Internacional para organizar el certamen) nos informó que se va a hacer la selección de las plazas mediante el ranking que tenga, pero no especifica con base a qué ranking.

Si será de los últimos Juegos Olímpicos en Río, los Juegos Panamericanos de Lima, del Campeonato Mundial de 2019, porque la mayoría de los países tenemos 15 meses que no solamente no competimos en torneos, sino que ni siquiera entrenamos. Entonces se ve un panorama sumamente difícil para nuestros boxeadores”, explicó Ricardo Contreras, presidente de la Federación Mexicana de Boxeo, en entrevista con RÉCORD.

“Si fuera por la ubicación de los clasificados a Juegos Olímpicos de Río, ahí participaron seis tricolores pero no clasificó ninguna mujer, entonces sobre ese ranking no podría ir ninguna boxeadora mexicana. Si fuera por el ranking por Juegos Panamericanos los únicos clasificados que ganaron medalla fueron Rogelio Romero, Tamara y Esmeralda Falcón. No hay otro evento internacional de categoría en donde dijéramos podría definirse el ranking por las posiciones en las que terminaron”, enfatizó el federativo, quien pronosticaba que la delegación nacional conseguiría cinco plazas olímpicas en Argentina.

A pesar de que el panorama es incierto, Contreras aseguró que los púgiles mexicanos que vayan a Tokio dejarán cuerpo y alma en el cuadrilátero para poner el nombre de México en alto.

“Espero una muy buena actuación, inlcusive que los muchachos estén en la disputa de medallas porque tenemos calidad en todos y cada uno de ellos, en cada una de las mujeres. Estos muchachos han sido un ejemplo de disciplina, ya desde cuando hubieran desertado con todas las situaciones por las que hemos pasado, la muerte del profesor (Francisco) Bonilla, la suspensión del Repechaje en París y, pese a todo eso, ellos siguen firmes.

“Inmediatamente después de la reunión, que fue a las 8 de la mañana con el Task Force, les informé a todos los deportistas y entendí perfectamente que tenemos gente con un corazón indomable y con unas ganas de ser alguien en estos Juegos Olímpicos. Ojalá que el COI pueda asignarnos plazas en la mayoría de las divisiones que van a competir”, mencionó el federativo.

