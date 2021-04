'Loba' Muñoz regresará al ring tras un año de ausencia

Con un récord de 62 victorias, 40 nocauts, tres derrotas y dos empates, la excampeona mundial Supermosca del CMB, Zulina Muñoz, quien es la máxima noqueadora de la historia, quiere volver a poseer el cetro verde y oro.

Con hambre de triunfo, la 'Loba' Muñoz regresará al ring, después de un año de ausencia, ante Isis Vargas en San Juan Pantitlán, Ciudad Nezahualcóyotl.

“Quiero volver a ser campeona del mundo, ahorita ya me estoy moviendo en peso Gallo, me interesa ese campeonato, pero también puedo pelear en Supergallo, el que caiga primero, no hay problema. De verdad me siento muy contenta, muy confiada en la preparación que estoy haciendo, me siento muy fuerte, así que a esperar que, primero Dios, nos caiga la oportunidad y salir a darlo todo por el cinturón de nueva cuenta”, mencionó Zulina durante la conferencia virtual 'Martes de Café' del CMB.

“Sé que no es una pelea fácil, es una pelea bastante dura, difícil y precisamente esos son los retos que tenemos que vencer para volver a ser campeona del mundo. Las campeonas están todavía más fuertes y si brincamos el escalón que representa Isis Vargas, quiere decir que todavía tenemos mucho que dar dentro del boxeo”, enfatizó.

Muñoz buscará despojar a Yuliahn 'Cobrita' Luna o Yamileth 'Yeimi' Mercado de sus coronas Gallo y Supergallo CMB, respectivamente.

“Primero Dios, de salir con la mano en alto el próximo 1 de mayo, estamos aspirando a una pelea de campeonato del mundo. Si es contra ‘Yeimi’ Mercado, adelante, y si es contra Juliahn Luna, adelante. Estoy preparándome para ser campeona del mundo y, sin menospreciar a las dos campeonas, creo que tengo las suficientes cualidades y capacidades para poder vencerlas”, enfatizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CANELO ÁLVAREZ ASEGURÓ QUE ACTUALMENTE VENCERÍA A FLOYD MAYWEATHER