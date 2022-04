Usman sobre enfrentar a Canelo: ‘Da miedo entrar al ring con este tipo’

El campeón de wélter en la UFC, el nigeriano Kamaru Usman, señaló que le encantaría enfrentarse al mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez, pues sería un gran reto, al cual también le da miedo.

“Esto es algo que me encantaría hacer. Quiero ponerme a prueba de esa manera y quiero tener ese miedo nuevamente. No quiero decir que no tengo miedo cuando peleo con estos muchachos, tengo miedo. Pero estar allí con ese tipo, da miedo. Y definitivamente prospero en esas situaciones”, expresó Usman para SportBible.

Además, compartió que es algo que sí pudiera pasar, pues él y Canelo han expresado si interés y, si deja dinero a la empresa, sería una pelea mucho más interesante y cerca de darse.

“Sí, creo que puede ser seguro. Si hay una cantidad correcta. Si genera dinero para la empresa. Si genera dólares, tiene sentido. Definitivamente podría suceder. Ha expresado su interés en eso.

“Todo lo que tienes que hacer es levantar el teléfono, hacer una llamada y ponerlo en marcha. Pero si no puedes hacer eso, entonces cuál es el punto”, finalizó.

Por lo mientras, cabe recordar que el mexicano Saúl Álvarez enfrentará este 7 de mayo al ruso Dmitry Bivol.

