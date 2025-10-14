¿Vuelve al ring? Julio César Chávez Jr. prepara nueva pelea en medio de proceso judicial

Julio César Chávez confirmó que próximamente estará de vuelta su hijo en el ring y será antes de lo esperado, todo esto pese a estar en medio un proceso judicial acusado de supuesto vínculo con la delincuencia organizada.

‘El Gran Campeón Mexicano’ resaltó que el junior está en rehabilitación y se encuentra totalmente limpio para volver próximamente donde resaltó que tienen una fecha tentativa a finales de este año en San Luis Potosí.

"Se está preparando para hacer una buena pelea en San Luis y después vamos a hacer otra pelea en Matamoros, ya después les cuento más", en la que la fecha tentativa estaría siendo el próximo 13 de diciembre.

"Mi hijo lleva un proceso de rehabilitación, mi hijo ya lleva un año y cuatro meses limpio, él sabe lo que tiene que hacer. Vamos a ver cómo está la cosa, pero Julio está muy bien, se está preparando en Tijuana, dijo el exboxeador para diversos medios.

Con la fe para una pelea por título

Julio César Chávez resaltó que espera otra pelea por un campeonato luego de la ostentada ante Jake Paul en donde dejó mucho que desear: "Para allá vamos (por una oportunidad de título mundial), primero Dios.”

“Porque cuando peleó con Jake Paul la verdad era para que mi hijo le ganara, pero empezó muy tarde, si ven la pelea no tiró golpes, ya después puso en predicamentos a Jake Paul, pero ya demasiado tarde”, mencionó.

¿Será difícil volver al ring tras dificultades?

"El boxeo es complejo, no es fácil, ya con subirse al ring con Jake Paul y haber pasado todo ese infierno para mí y para él fue un triunfo, estoy contento porque se bajó caminando, después de pasar por un infierno (de adicciones) volver a pelear no es fácil, entonces quiero que haga unas tres o cuatro peleas y ya que se retire del boxeo, catapultó

Asimismo, indicó que el boxeo nunca se quiere dejar de lado y es un sentimiento de persistencia: "El boxeo es la pasión de cada boxeador, uno nunca se quiere retirar, se retira uno y vuelve porque es algo que uno trae en el corazón".

