William Scull, campeón de la FIB, lanza dardo a 'Canelo' Álvarez: 'Todos los caminos conducen a mí'

El cubano William Scull, actual campeón mundial supermediano de la FIB, ha lanzado un mensaje directo a Saúl “Canelo” Álvarez, buscando abrir las puertas a un combate de unificación por los títulos de las 168 libras.

Scull, quien posee uno de los cinturones que Canelo necesita para recuperar el trono indiscutido en la división, está dispuesto a enfrentar al mexicano y cumplir su sueño de medirse ante uno de los mejores del mundo.

William ya fue rechazado anteriormente por Álvarez, cuando la Federación Internacional de Boxeo (FIB) lo designó como retador obligatorio.

En lugar de defender ese cinturón, Canelo optó por dejarlo vacante para pelear contra Edgar Berlanga, el retador mandatorio de la AMB. Ahora, Scull espera que sus palabras lleguen a Canelo, con la esperanza de que un combate de unificación se concrete.

“Canelo tiene pelea en mayo y todo apunta a una posible unificación porque no tiene a más nadie. Canelo está callado en su esquina. Hay que esperar. Yo me voy a preparar con la vista en Canelo. Me encantaría pelear con él, sería otro sueño cumplido más”, expresó Scull en entrevista con El Nuevo Herald.

El cubano, confiado en que es el rival adecuado para el mexicano, también mencionó que no ve a otros oponentes como una opción viable para Álvarez.

“El único que tiene algo que ofrecerle soy yo, que tengo un título mundial. Calculo que todos los caminos conducen a mí”, concluyó Scull, dejando claro que está listo para el desafío.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Óscar Valdez sobre revancha ante Emanuel Navarrete: 'La pelea más importante de mi carrera'