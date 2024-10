Óscar Valdez sobre revancha ante Emanuel Navarrete: 'La pelea más importante de mi carrera'

Óscar Valdez reconoce que la revancha ante Emanuel Navarrete será la pelea más importante de su carrera. Con 33 años, el boxeador olímpico y campeón interino de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) volverá a enfrentarse ante el 'Vaquero', quien ya lo derrotó una vez con cierta facilidad. Ahora, Valdez regresa más fuerte y sueña con levantar un nuevo título absoluto en la recta final de su carrera como boxeador.

El pugilista sonorense está consciente de lo importante que es esta nueva oportunidad de enfrentar a Navarrete, pues muchos otros boxeadores tienen que esperar años para poder pelear por el título mundial.

"Me siento bendecido, creo que son las palabras correctas ahorita porque muchos quisieran tener solamente una oportunidad y a mí se me está presentando otra oportunidad de volver a buscar a cumplir otro sueño, ese de tomar esta revancha contra un peleador difícil, duro y que respetamos mucho", señaló Valdez para los medios tras su arribo a la Ciudad de México.

Óscar considera este el mayor reto de su vida, pues es la primera vez que se enfrenta a un peleador que ya lo derrotó: "Esta es la pelea más importante por muchas razones, porque es la primera vez que me enfrento a un peleador que ya me derrotó, eso lo hace más difícil porque: uno, vas con un peleador duro; dos, vas con un peleador que ya te ganó una vez y tres, vas contra el campeón, lo que lo hace esta pelea es la pelea más importante de mi carrera", explicó.

En cuanto a la opción de una trilogía ante Emanuel, el azteca está consciente de que tiene que mejorar lo hecho en la primera pelea, incluso ganar en esta ocasión, sino, ya no tendrá más oportunidades: "Estoy emocionado por esta pelea, estoy más que emocionado para la trilogía, sería un sueño y una realidad para mí, pero para que haya una trilogía tenemos que ganar esta pelea. Pero no me enfoco en una trilogía, me enfoco en ganar esta pelea", finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Bivol y Beterbiev superan al Canelo Álvarez en el ranking mejor libra por libra