Julio César Chávez quiere retirar a sus hijos del boxeo: “Cinco peleas y no más”

Julio César Chávez volvió a los reflectores tras asegurar hace unos días que su retiro de TV Azteca está cada vez más cerca, ahora no se guardó nada y espera también el retiro de sus hijos del boxeo.

El excampeón mexicano busca que los Chávez se centren en aspectos de su vida y alejarse definitivamente de las adicciones y viendo por sus familias, y asegura que es el momento de hacerlo.

“Ahorita las están que no me lo creo. La verdad Julio está muy bien, bendito sea Dios, libre de cualquier adicción, Omar también. Ya el boxeo no es la prioridad, que peleen unas tres, cuatro o cinco peleas y lleven su vida limpia, que estén limpios de adicciones”, resaltó en Un Round Más.

Julio César Chávez mostró su felicidad con Omar al recordar que se sobrepuso a una adicción a las apuestas.

“Mira, Julio está muy bien económicamente gracias a Dios. Omar es el que estuvo una caída ahí de apuestas y casi perdió todo el cabrón, nada más le quedó su casa, es por eso que lo metí a la clínica”, mencionó.

El excampeón fue contundente: “Yo lo que quiero es que hagan unas tres o cuatro peleas y ya se retiren. Después hay muchas cosas. Ellos están bien económicamente, con eso te digo todo”.

