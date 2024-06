¿Habrá pelea? William Scull llega a un acuerdo con Canelo Álvarez

El equipo de William Scull ha revelado que llegaron a un acuerdo con Saúl Álvarez, aunque no se han dado más detalles al respecto. Esto deja en duda si habrá una pelea con el cubano o si firmaron un "step aside", lo que significa que el retador de la FIB no ejercerá su derecho mandatorio.

Este martes, AGON Sports, la empresa que maneja a William Scull, emitió un comunicado en el que confirmaron el acuerdo: "Pelea obligatoria de FIB: Scull vs. Canelo: AGON Sports y TGB llegan a un acuerdo. No hay detalles sobre lo acordado", dice el posteo.

El comunicado cita las palabras de Ingo Volckmann, promotor de Scull: "Estamos felices de haber podido conseguir algo nosotros".

Por su parte, talkSPORT habló con representantes de AGON Sports, quienes tampoco pudieron proporcionar más detalles del acuerdo. Sin embargo, reportan que la impresión es que Scull no necesariamente será el próximo rival del tapatío, sino que pudieron acordar un "step aside". Esto significa que el cubano recibiría una cantidad de dinero para no ejercer su derecho mandatorio de la FIB, permitiendo a Canelo tomar otra pelea.

Mientras tanto, Edgar Berlanga, otro de los posibles retadores del mexicano, ha dejado saber a su equipo que deben prepararse para enfrentar a Canelo, según informó Salvador Rodríguez de ESPN KnockOut.

