¿Cómo llegan los equipos?

Green Bay es último en su división pese a su récord ganador (4-3), esto en gran parte debido a la derrota en su último partido ante su rival divisional, los Detroit Lions. Aun así, los Packers presumen de triunfos ante Dallas y Chicago rivales que podría enfrentar en la postemporada.

Carolina por su parte, llega líder en su división siendo el único equipo en el Sur de la Nacional que no tiene récord perdedor, sin embargo, en su última exhibición dejó muchas dudas. El equipo de Dave Canales, fue aplastado por los Bucaneros 43-13 en un encuentro donde Baker Mayfield tuvo sólo tuvo 64 yardas por aire.