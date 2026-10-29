Panteras y Empacadores se enfrentan en Lambeau Field en el encuentro que abrirá la semana 8 de la NFL
¿Micah Parsons estará de regreso?
La larga espera para la reaparición de Micah Parsons parece acercarse a su fin. El estelar cazamariscales de los Green Bay Packers apunta volver a las prácticas la próxima semana, dando un paso crucial en su rehabilitación tras más de diez meses apartado de los emparrillados por una severa lesión en la rodilla izquierda.
Historial entre ambos equipos
Los Packers y los Panthers se han enfrentado en 19 ocasiones distintas (incluyendo un partido de postemporada). De momento, Green Bay lidera la serie directa con 12 victorias por sólo 7 de Carolina.
Pese a tener desventaja en el historial directo, los Panthers presumen de haberse llevado el último resultado. El año pasado se vieron las caras y Carolina logró ganar en un partido de muy pocos puntos.
¿Cómo llegan los equipos?
Green Bay es último en su división pese a su récord ganador (4-3), esto en gran parte debido a la derrota en su último partido ante su rival divisional, los Detroit Lions. Aun así, los Packers presumen de triunfos ante Dallas y Chicago rivales que podría enfrentar en la postemporada.
Carolina por su parte, llega líder en su división siendo el único equipo en el Sur de la Nacional que no tiene récord perdedor, sin embargo, en su última exhibición dejó muchas dudas. El equipo de Dave Canales, fue aplastado por los Bucaneros 43-13 en un encuentro donde Baker Mayfield tuvo sólo tuvo 64 yardas por aire.
Todo lo que debes saber del TNF
Fecha: 29 octubre 2026
Estadio: Lambeau Field
Horario: 16:15 horas del centro de México.
Transmisión Fox, Fox One, DAZN
Bienvenidos amigos de RÉCORD, a una transmisión más de la NFL. Este jueves por la noche, los Green Bay Packers reciben a los Carolina Panthers en un duelo que apunta a ser de postemporada.